Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Kooperative Großkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Südlohn-Oeding (ots)

Am vergangenen Freitag führten Kräfte des Verkehrsdienstes und des Polizeisonderdienstes der Kreispolizeibehörde Borken gemeinsam mit weiteren Behörden eine kooperative Straßenverkehrskontrolle in Südlohn-Oeding durch. Hierzu wurde eine großangelegte Kontrollstelle im Bereich der Bundesstraße 525 / Bundesstraße 70 eingerichtet.

Schwerpunkt der Kontrolle war die Überwachung des gewerblichen Güterkraftverkehrs. Dabei lag ein besonderes Augenmerk auf der Einhaltung der Sozialvorschriften, der Überprüfung der Ladungssicherung, der Kontrolle von Gefahrguttransporten, technischen Fahrzeugkontrollen sowie der Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführenden. Darüber hinaus standen die Bekämpfung der Eigentumskriminalität sowie Straftaten mit grenzüberschreitendem Charakter im Fokus der Maßnahmen. An der Kontrolle beteiligten sich neben den Verkehrsdiensten der benachbarten Kreispolizeibehörden Duisburg und Wesel auch mehrere externe Behörden und Institutionen. Dazu gehörten der Fachbereich Verkehr des Kreises Borken mit Bediensteten der Bußgeldstelle, der Führerscheinstelle, der Verkehrssicherung, der Verkehrsaufklärung sowie der allgemeinen Verwaltung. Weiterhin unterstützten die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Münster, die Politie Winterswijk sowie das Kraftfahrausbildungszentrum Unna der Bundeswehr die Maßnahmen.

Im Verlauf der Kontrolle wurden insgesamt 107 Fahrzeuge überprüft. Sieben Fahrzeugführenden wurde die Weiterfahrt bis zur Beseitigung festgestellter Mängel untersagt. Die eingesetzten Kräfte ahndeten acht Verstöße gegen Sozialvorschriften sowie fünf technische Mängel. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße im Zusammenhang mit Gefahrguttransporten festgestellt. Bei zehn Fahrzeugen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Ein Lkw-Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Zusätzlich wurden neun Verwarngelder aufgrund weiterer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung erhoben.

Die Kreispolizeibehörde Borken wird auch künftig gemeinsam mit Netzwerkpartnern gezielte Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu erhöhen. (pl)

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