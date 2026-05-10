POL-BOR: Vreden - Gewalt gegen geparkten Pkw

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße; Tatzeit: 09.05.2026, 15.00 Uhr; Einem Wechseltrick zum Opfer gefallen ist am Samstag die Mitarbeiterin eines Geschäfts in Ahaus. Ein Kunde hielt sich gegen 15.00 Uhr in dem Ladenlokal an der Coesfelder Straße auf, wo er zunächst etwas kaufte. Danach wollte der Mann noch mehrere Geldscheine in einen 50-Euro-Schein gewechselt haben. Die Mitarbeiterin übergab ihm diesen und legte die erhaltenen Scheine in die Kasse. In dem ...

mehr