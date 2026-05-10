POL-BOR: Vreden - Gewalt gegen geparkten Pkw
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Wessendorfer Straße;
Tatzeit: zwischen 08.05.2026, 22.30 Uhr, und 09.05.2026, 13.00 Uhr;
Unbekannte haben in Vreden die Windschutzscheibe eines geparkten Autos beschädigt. Als es zu der Tat kam, stand der Wagen auf einem Parkplatz an der Wessendorfer Straße. Das Geschehen hat sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag abgespielt. Wer Hinweise dazu geben kann, sollte unter Tel. (02561) 9260 Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus aufnehmen. (to)
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