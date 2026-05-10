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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Gewalt gegen geparkten Pkw

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wessendorfer Straße;

Tatzeit: zwischen 08.05.2026, 22.30 Uhr, und 09.05.2026, 13.00 Uhr;

Unbekannte haben in Vreden die Windschutzscheibe eines geparkten Autos beschädigt. Als es zu der Tat kam, stand der Wagen auf einem Parkplatz an der Wessendorfer Straße. Das Geschehen hat sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag abgespielt. Wer Hinweise dazu geben kann, sollte unter Tel. (02561) 9260 Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus aufnehmen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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