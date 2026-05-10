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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus an Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Nordwall;

Tatzeit: 09.05.2026, zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr;

Mutwillig hat ein Unbekannter am Samstag in Bocholt ein geparktes Auto beschädigt. Als die Besitzerin gegen 21.15 Uhr zu ihrem Wagen kam, fand sie diesen mit einer Delle und Kratzern im Lack vor. Der Pkw hatte seit 18.30 Uhr am Nordwall gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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