POL-BOR: Bocholt - Vandalismus an Pkw
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Nordwall;
Tatzeit: 09.05.2026, zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr;
Mutwillig hat ein Unbekannter am Samstag in Bocholt ein geparktes Auto beschädigt. Als die Besitzerin gegen 21.15 Uhr zu ihrem Wagen kam, fand sie diesen mit einer Delle und Kratzern im Lack vor. Der Pkw hatte seit 18.30 Uhr am Nordwall gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
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