POL-BOR: Südlohn - Flucht nach Parkplatzunfall
Südlohn (ots)
Unfallort: Südlohn, Bahnhofstraße;
Unfallzeit: zwischen 07.05.2026, 17.00 Uhr, und 08.05.2026, 17.00 Uhr;
Nach einem Unfall geflüchtet ist ein Unbekannter in Südlohn. Zurück blieb ein beschädigter brauner VW. Der Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße gestanden. Dort muss es zwischen Donnerstag- und Freitagabend zu der Kollision gekommen sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
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