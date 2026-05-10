POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw

Borken (ots) - Tatort: Borken, Lange Stiege; Tatzeit: 08.05.2026, 19.20 Uhr; Auf einem Spielplatz hat ein Unbekannter am Freitag in Borken eine Handtasche gestohlen. Gegen 19.20 Uhr befand sich eine Frau mit ihrem Kind auf der Fläche an der Straße Lange Stiege. Sie hatte ihre Handtasche auf einem Tisch abgelegt. Der unbekannte junge Mann ergriff diese und flüchtete per Fahrrad. Zum Täter liegt folgende Beschreibung ...

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