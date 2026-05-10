POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Losserstraße;
Tatzeit: Nacht zum 09.05.2026;
Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Gronau die Kennzeichen mehrere Autos besprüht. Zu den Taten kam es in der Losserstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)
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