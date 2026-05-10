POL-BOR: Borken - Nach Diebstahl geflüchtet
Borken (ots)
Tatort: Borken, Lange Stiege;
Tatzeit: 08.05.2026, 19.20 Uhr;
Auf einem Spielplatz hat ein Unbekannter am Freitag in Borken eine Handtasche gestohlen. Gegen 19.20 Uhr befand sich eine Frau mit ihrem Kind auf der Fläche an der Straße Lange Stiege. Sie hatte ihre Handtasche auf einem Tisch abgelegt. Der unbekannte junge Mann ergriff diese und flüchtete per Fahrrad. Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: circa 17 bis 18 Jahre alt, kurze braune Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
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