Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reisebus angefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Frankenstraße;

Unfallzeit: zwischen 05.05.2026, 15.26 Uhr und 07.05.2026, 14.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Frankenstraße in Bocholt. Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen Reisebus angefahren und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

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