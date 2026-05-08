PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reisebus angefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Frankenstraße;

Unfallzeit: zwischen 05.05.2026, 15.26 Uhr und 07.05.2026, 14.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Frankenstraße in Bocholt. Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen Reisebus angefahren und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:22

    POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Moltkestraße; Unfallzeit: 07.05.2026, 13.00 Uhr; Ein lautes Knallgeräusch gehört hat ein Fahrzeughalter am Donnerstagmittag in Gronau. Grund war ein Zusammenstoß eines bislang unbekannten Fahrzeugführers mit seinem geparkten Wohnwagen an der Moltkestraße. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Halter stellte bei der ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 10:43

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Bilanz nach Tempokontrollen im Kreisgebiet

    Kreis Borken (ots) - In der vergangenen Woche hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken an mehreren Stellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurde unter anderem ein Fahrzeug auf der K21 in Südlohn mit 88 bei erlaubten 50 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten entsprechende Konsequenzen. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 14:30

    POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallverursacherin gesucht

    Borken (ots) - Unfallort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße; Unfallort: 07.05.2026, zwischen 09.30 Uhr und 10.10 Uhr; Am Donnerstagmorgen beschädigte eine bislang unbekannte Autofahrerin zwischen 09.30 Uhr und 10.10 Uhr einen niederländischen Lkw. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße in Borken-Gemen. Die Verursacherin ließ den Fahrer des Lkw über eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren