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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall weitergefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Moltkestraße;

Unfallzeit: 07.05.2026, 13.00 Uhr;

Ein lautes Knallgeräusch gehört hat ein Fahrzeughalter am Donnerstagmittag in Gronau. Grund war ein Zusammenstoß eines bislang unbekannten Fahrzeugführers mit seinem geparkten Wohnwagen an der Moltkestraße. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Halter stellte bei der Nachschau eine starke Beschädigung an der rechten hinteren Seite fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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