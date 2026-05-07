Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallverursacherin gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;

Unfallort: 07.05.2026, zwischen 09.30 Uhr und 10.10 Uhr;

Am Donnerstagmorgen beschädigte eine bislang unbekannte Autofahrerin zwischen 09.30 Uhr und 10.10 Uhr einen niederländischen Lkw. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße in Borken-Gemen. Die Verursacherin ließ den Fahrer des Lkw über eine Lautsprecherdurchsage im Markt ausrufen. Aufgrund sprachlicher Verständigungsprobleme nahm dieser die Durchsage jedoch nicht wahr. Die Frau entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei bittet die Verursacherin oder Zeugen des Unfalls, sich bei dem Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (sb)

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