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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl von Baustellenmaschine - Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alstätter Straße;

Tatzeit: zwischen Dienstag, 05.05.2026, 16:00 Uhr und Mittwoch, 06.05.2026, 07:15 Uhr;

Einen Vibrationsstampfer entwendet haben bislang unbekannte Täter von einer Baustelle an der Alstätter Straße in Gronau. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Baumaschine der Marke "Wacker" im rückwärtigen Gartenbereich eines Neubaus. Das Baustellengelände ist zur Straßenseite hin mit Bauzäunen gesichert, der rückwärtige Bereich ist jedoch über eine Grünfläche grundsätzlich frei zugänglich. Der Vibrationsstampfer war am Dienstag gegen 16:00 Uhr mittels der Schaufel eines Minibaggers gesichert worden. Um das Gerät zu entwenden, musste nach Angaben eines Mitarbeiters der geschädigten Firma der Minibagger bewegt werden. Der Wert des entwendeten Arbeitsgerätes liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alstätter Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Gronau, Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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