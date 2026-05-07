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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Zum Riddebrocks Busch;

Tatzeit: 07.05.2026, zwischen 10.00 und 10.15 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Donnerstagvormittag an der Straße Zum Riddebrocks Busch in Ahaus. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr. Der Geschädigte hatte das Wohnhaus gegen 10.00 Uhr verlassen und bei seiner Rückkehr wenige Minuten später festgestellt, dass die Glastür im rückwärtigen Bereich des Hauses beschädigt worden war. Im Inneren des Hauses fanden sich durchwühlte Räume vor. Nach ersten Angaben wurde Goldschmuck entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Täter vermutlich über ein geöffnetes Tor im Bereich des Kreisverkehrs Kivitstegge / Zum Riddebrocks Busch auf die angrenzenden Grundstücke und von dort in den Garten des Hauses. An der rückwärtigen Glastür wurden Hebelspuren festgestellt. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Zum Riddebrocks Busch, Kivitstegge oder an den angrenzenden Grundstücken beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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