Polizei Münster

POL-MS: Unfall mit drei Pkw auf Weseler Straße - 34-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Bei einem Unfall zwischen drei Pkw am Mittwochnachmittag (06.05., 16:30 Uhr) auf der Weseler Straße ist ein 34-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss leicht verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhren die drei Pkw hintereinander die Weseler Straße in Richtung Mecklenbeck. Ein Pkw vor dem vordersten der Wagen beabsichtigte, von der Weseler Straße nach links in die Zufahrt eines Autohauses abzubiegen. Aus diesem Grund bremste der 31-jährige Opel-Fahrer des vordersten der drei verunfallten Wagen. Infolgedessen fuhr ein 34-jähriger Renault-Fahrer auf den Opel auf. Ein 23-jähriger VW-Fahrer am Ende der Reihe kollidierte daraufhin mit dem vor ihm bremsenden Renault. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Während der Sachverhaltsaufnahme führten hinzugerufene Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Renault-Fahrer durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,2 Promille.

Die Beamten brachten den Mann zu einer Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt dem Renault-Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmal: Don't drink and drive! Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen.

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