Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Gerätschaften entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Barlo, Am Bahnhof;

Tatzeit: zwischen 07.05.2026, 13.00 Uhr, und 08.05.2026, 12.00 Uhr;

Unbekannte sind zwischen Donnerstag- und Freitagmittag in Bocholt-Barlo in einen Container eingebrochen. Um hineinzukommen, hatten die Täter sich gewaltsam an der Tür zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher mehrere Gerätschaften. Der Tatort befindet sich auf dem Parkplatz eines Geländes an der Straße Am Bahnhof. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

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