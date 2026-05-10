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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Gerätschaften entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Barlo, Am Bahnhof;

Tatzeit: zwischen 07.05.2026, 13.00 Uhr, und 08.05.2026, 12.00 Uhr;

Unbekannte sind zwischen Donnerstag- und Freitagmittag in Bocholt-Barlo in einen Container eingebrochen. Um hineinzukommen, hatten die Täter sich gewaltsam an der Tür zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher mehrere Gerätschaften. Der Tatort befindet sich auf dem Parkplatz eines Geländes an der Straße Am Bahnhof. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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