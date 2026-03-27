Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall B 317

Abzweigung Haagen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 16.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, In Höhe der Abzweigung des Ortsteiles Haagen, zu einem Auffahrunfall, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von der Kreuzung "Hasenloch" kommend in Richtung Steinen und bremste an der Einmündung nach Haagen wegen der Lichtzeichenanlage ab, da diese gerade von Grün auf Rot schaltete. Eine hinter ihr fahrende 67-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr fast ungebremst auf den Pkw der 53-Jährigen auf. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da diese nicht mehr fahrbereit waren. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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