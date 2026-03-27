POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gebäude von Maschinenfabrik

Freiburg (ots) - Am letzten Sonntag, 22.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, führte der Deutsche Zoll sowie die Verkehrspolizei Weil am Rhein an der Gemeinschaftszollanlage in Weil am Rhein eine gemeinsame Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs durch. Den Kontrollen fanden sowohl bei der ...

mehr