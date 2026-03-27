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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gebäude von Maschinenfabrik

Freiburg (ots)

Am Freitag, 27.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 06.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Gebäude einer Maschinenfabrik im Gewerbegebiet "Blasiring". Im Gebäude wurden mehrere Bürotüren, Rollcontainer und Schränke aufgebrochen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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