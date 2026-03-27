POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gebäude von Maschinenfabrik
Freiburg (ots)
Am Freitag, 27.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 06.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Gebäude einer Maschinenfabrik im Gewerbegebiet "Blasiring". Im Gebäude wurden mehrere Bürotüren, Rollcontainer und Schränke aufgebrochen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor.
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