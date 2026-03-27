Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Mehrere Einbrüche im Gewerbegebiet Reutacker - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 26.03.2026 auf Freitag, 27.03.2026, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über Fenster in Gebäude von vier verschiedenen Firmen im Gewerbegebiet Reutacker. Die Firmen befinden sich in der Reutackerstraße sowie in der Reibmattenstraße. Über das erlangte Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen in dem Gewerbegebiet gemacht haben und Hinweise geben können. Darüber hinaus bittet die Polizei in dem Gewerbegebiet ansässige Firmen, vorhandene Videoaufzeichnungen - etwa von Überwachungskameras, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, der Polizei zur Verfügung zu stellen.

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