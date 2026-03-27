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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gemeinsame Kontrolle Zoll
Verkehrspolizei Weil am Rhein im Zusammenhang mit gewerblichen Personenverkehr

Freiburg (ots)

Am letzten Sonntag, 22.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr, führte der Deutsche Zoll sowie die Verkehrspolizei 
Weil am Rhein an der Gemeinschaftszollanlage in Weil am Rhein eine 
gemeinsame Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs durch. 

Den Kontrollen fanden sowohl bei der Einreise, als auch bei der 
Ausreise statt. 

Insgesamt wurden 17 Omnibusse ganzheitlich kontrolliert. Davon 15 
Omnibusse im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr und zwei 
Omnibusse im grenzüberschreitenden Linienverkehr. 

Bei den Kontrollen konnte die Polizei eine Vielzahl von Verstößen 
feststellen. Unter anderem waren EU-Fahrtenblätter der Reise 
unvollständig ausgefüllt oder wurden erst gar nicht mitgeführt. Auch 
gab es Verstöße wegen fehlender Tagesruhezeiten oder fehlender 
Nachträge. Ein Omnibus war sogar mit einem nicht mehr zugelassen 
Kontrollgerät ausgestattet, zudem war bei ihm die gesamte 
Frontscheibe gerissen. Ein entsprechendes Bußgeld musste die Firma 
direkt vor Ort bezahlen. 

Die Beanstandungsquote an diesem Nachmittag lag bei 85 % Prozent.

Im Laufe des Jahres werden weitere Kontrollen folgen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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