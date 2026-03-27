Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gemeinsame Kontrolle Zoll

Verkehrspolizei Weil am Rhein im Zusammenhang mit gewerblichen Personenverkehr

Freiburg (ots)

Am letzten Sonntag, 22.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, führte der Deutsche Zoll sowie die Verkehrspolizei Weil am Rhein an der Gemeinschaftszollanlage in Weil am Rhein eine gemeinsame Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs durch. Den Kontrollen fanden sowohl bei der Einreise, als auch bei der Ausreise statt. Insgesamt wurden 17 Omnibusse ganzheitlich kontrolliert. Davon 15 Omnibusse im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr und zwei Omnibusse im grenzüberschreitenden Linienverkehr. Bei den Kontrollen konnte die Polizei eine Vielzahl von Verstößen feststellen. Unter anderem waren EU-Fahrtenblätter der Reise unvollständig ausgefüllt oder wurden erst gar nicht mitgeführt. Auch gab es Verstöße wegen fehlender Tagesruhezeiten oder fehlender Nachträge. Ein Omnibus war sogar mit einem nicht mehr zugelassen Kontrollgerät ausgestattet, zudem war bei ihm die gesamte Frontscheibe gerissen. Ein entsprechendes Bußgeld musste die Firma direkt vor Ort bezahlen. Die Beanstandungsquote an diesem Nachmittag lag bei 85 % Prozent. Im Laufe des Jahres werden weitere Kontrollen folgen.

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