Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall auf Parkplatz weggefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schorlemer Straße;

Unfallzeit: 08.05.2026, zwischen 13.05 Uhr und 13.55 Uhr;

Gegen ein abgestelltes Auto geprallt ist ein unbekannter Autofahrer am Freitag in Ahaus. Der dabei beschädigte weiße Citroen hatte auf einem Kundenparkplatz an der Schorlemer Straße gestanden. Dort kam es zwischen 13.05 Uhr und 13.55 Uhr zu dem Unfall. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. An dem angefahrenen Wagen blieb roter Fremdlack zurück. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

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