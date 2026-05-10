Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kradfahrer prallt auf Pkw mit Wohnwagen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alstätter Straße;

Unfallzeit: 08.05.2026, 17.15 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Freitag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 43-Jährige war gegen 17.15 Uhr auf der Alstätter Straße in Richtung Gronau unterwegs. Der Gronau bemerkte zu spät, dass vor ihm ein Gespann aus Pkw und Wohnwagen nach links in den Schäferweg abbog. Es kam zur Kollision, bei der der Kradfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (to)

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