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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geld ergaunert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Tatzeit: 09.05.2026, 15.00 Uhr;

Einem Wechseltrick zum Opfer gefallen ist am Samstag die Mitarbeiterin eines Geschäfts in Ahaus. Ein Kunde hielt sich gegen 15.00 Uhr in dem Ladenlokal an der Coesfelder Straße auf, wo er zunächst etwas kaufte. Danach wollte der Mann noch mehrere Geldscheine in einen 50-Euro-Schein gewechselt haben.

Die Mitarbeiterin übergab ihm diesen und legte die erhaltenen Scheine in die Kasse. In dem Moment hielt der Tatverdächtige einen Zehn-Euro-Schein hoch und behauptete, diesen erhalten zu haben statt eines 50-Euro-Scheins - die Mitarbeiterin glaubte ihm und tauschte den Zehn-Euro-Schein gegen die geforderte Banknote.

Der Unbekannte war circa 50 bis 55 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte kurze graue Haare, war dunkel gekleidet und sprach gebrochen deutsch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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