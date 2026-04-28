Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl in der Fußgängerzone

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (27.04.2026), gegen 09:45 Uhr, wurde ein 58-Jähriger in der Bismarckstraße, im Bereich der Treppe am Lichttor, von einem Unbekannten angesprochen, welcher nach dem Weg fragte. Im Verlauf des Gesprächs entwendete der Unbekannte dem 58-Jährigem unbemerkt dessen Geldbörse.

Der Täter war männlich, 50-60 Jahre alt, trug blaue Jeans, eine dunkle Jacke und eine Sonnenbrille.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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