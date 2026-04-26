LPI-GTH: mehrere Kellereinbrüche

Nessetal - Landkreis Gotha (ots) - Heizungs- und Sanitärmaterial sowie zwei Überwachungskameras im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendeten zwei noch unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag von einem Grundstück am "Hauptweg" in Hochheim. Dazu gelangten sie unberechtigt auf das umzäunte Grundstück und fanden das Beutegut in einem Container vor sowie die dazugehörigen Überwachungskameras. Durch die Gothaer Polizei wurden Ermittlungen zur Identifizierung der ...

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