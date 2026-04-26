LPI-GTH: mehrere Kellereinbrüche
Eisenach (ots)
Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Kellerabteile in der Ernst-Thälmann-Straße, Rennbahn und Nebestraße eindrangen oder dies versuchten. Hierbei wurden u.a. mehrere E-Bikes im Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrages entwendet. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-261124 entgegen (hg)
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Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
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