LPI-GTH: Sachbeschädigung

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt die Gothaer Polizei gegen einen 50-jährigen Radfahrer. Dieser wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr in der Lindenstraße kontrolliert. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille auf, was die Veranlassung einer Blutennahme zu Beweiszwecken und eine entsprechende Anzeige zur Folge hatte. (av) Rückfragen bitte ...

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