LPI-GTH: Sachbeschädigung
Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots)
Unbekannte zerstörten in der Nacht vom 25. auf den 26. April mehrere Flyerkästen, eine Lampe sowie einen Lautsprecher an der Wasserburg in Günthersleben-Wechmar. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621-781124 entgegen. Bezugsnummer: 0102415/2026. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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