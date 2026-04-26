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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht vom 25. auf den 26. April mehrere Flyerkästen, eine Lampe sowie einen Lautsprecher an der Wasserburg in Günthersleben-Wechmar. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621-781124 entgegen. Bezugsnummer: 0102415/2026. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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