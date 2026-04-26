LPI-GTH: Positiver Drogenvortest
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Positiv reagierte ein Drogenvortest bei einem 21-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Huttenstraße. Dieser war am Samstagabend zuvor von einer Polizeistreife zwecks einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Mit dem jungen Mann wurde anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (av)
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