LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstag meldete kurz vor 17.00 Uhr eine 56-jährige Frau den Einbruch in ihr Gartenhaus in der Schafgasse. Dort war ein noch Unbekannter gewaltsam in die Hütte gelangt und hatte dort eine Posaune und ein Tenorhorn mitgehen lassen. Beide Gegenstände konnten, zum Teil in Einzelteilen, in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Durch die Polizei in Gotha wurden die Ermittlungen ...

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