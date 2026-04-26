Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Samstag ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der B88 bei Ohrdruf ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad der Marke BMW die B88 aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Luisenthal. Ein 81-jähriger Mann befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Pkw Opel die Scherershüttenstraße aus Richtung der Ohrdrufer Innenstadt kommend und beabsichtigte die B88 in Richtung der dortigen Kleingartenanlage zu überqueren. Dabei beachtete er das Motorrad nicht und es kam zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht bei dem Unfall. Beim Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von fast einem Promille gemessen, was die Veranlassung einer Blutentnahme zu Beweiszwecken und die Beschlagnahme des Führerscheins zur folge hatte. Gegen den Opel-Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (av)

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