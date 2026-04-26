Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrügern am Computer "auf den Leim gegangen"

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag surfte ein 66jähriger Ilmenauer im Internet und gelangete in der Folge auf einen fragwürdigen Link, welchen er anklickte.

Sein Bildschirm wurde gesperrt und er bekam die Aufforderung sich telefonisch bei Microsoft zu melden.

Der Aufforderung kam er nach und wurde aufgefordert eine notwendige Gebühr in Form von Guthabenkarten einzulösen. Der Mann kaufte Guthabenkarten im Wert von 400 Euro und gab sämtliche Codes telefonisch durch. Im Ergebnis war der Computer trotzdem nicht nutzbar und das Geld weg.

Die Polizei warnt abermals vor derartigen Betrugsmaschen. Kein rennomiertes Unternehmen wird Sie auffordern Beträge in Form von Gutscheinkarten zahlen zu sollen - insbesonders nicht, wenn Codes umständlich am Telefon übermittelt werden müssen. Schon beim Betätigen fragwürdiger Links sollte Vorsicht geboten sein. (tb)

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