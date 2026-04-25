LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
In einem Lokal in der Dittesstraße kam es am frühen Samstagmorgen gegen 5.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung verbaler und körperlicher Art zwischen mehreren Personen, so dass die Polizei gerufen wurde. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei Männer, wovon einer unbekannt ist und ein 28-Jähriger, das Lokal und fingen mit einem weiteren, auch noch unbekannten Mann einer verbalen Streit an und bespuckten ihn. Daraufhin wurden sie des Raums verwiesen und beschädigten beim Verlassen noch eine Eingangstür. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen. (av)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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