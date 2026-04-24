LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall
Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)
Zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall kam es gestern gegen 18.30 Uhr. Eine 33 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr die Eberstädter Straße und wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen. Zeitgleich setzte ein dahinter fahrender 60-jähriger Lkw-Fahrer zum Überholen an. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Lkw geriet ins Schleudern, kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Der 60-jährige und sein 44 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. (ah)
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