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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall kam es gestern gegen 18.30 Uhr. Eine 33 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr die Eberstädter Straße und wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen. Zeitgleich setzte ein dahinter fahrender 60-jähriger Lkw-Fahrer zum Überholen an. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Lkw geriet ins Schleudern, kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Der 60-jährige und sein 44 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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