LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)
In eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in der Straße "Am Dorfgraben" in Apfelstädt versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Unbekannten verursachten Sachschaden an einem Fenster. Die Tatzeit liegt zwischen dem 18. April, 17.00 Uhr und gestern, 17.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0100553/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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