LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Gestern befuhren eine 67-jährige Fahrerin eines Opel sowie ein 85-jähriger Fahrer eines Ford in genannter Reihenfolge die B7 in Richtung Creuzburg. Als die Opel-Fahrerin nach links abzubiegen beabsichtigte und dabei ihre Geschwindigkeit verringerte, übersah dies der 85-Jährige offenbar und fuhr auf den Pkw auf. Infolgedessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 ...

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