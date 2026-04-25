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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hauswand beschmiert

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

In der August-Eckardt-Straße kam es am Freitagabend zu einer Sachbeschädigung an einer Hauswand. Dort hatten gegen 21.00 Uhr und gegen 22.30 Uhr Jugendliche Eier gegen eine Hauswand geworfen. Diese wurde dabei nachhaltig verunreinigt. Zeugenhinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03621-781124 entgegen. Bezugsnummer: 0101584/2026 (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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