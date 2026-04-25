LPI-GTH: Hauswand beschmiert

Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots) - Zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall kam es gestern gegen 18.30 Uhr. Eine 33 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr die Eberstädter Straße und wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen. Zeitgleich setzte ein dahinter fahrender 60-jähriger Lkw-Fahrer zum Überholen an. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Lkw geriet ins Schleudern, kippte um und ...

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