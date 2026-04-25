LPI-GTH: E-Bike aus Gartenhaus entwendet
Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots)
Am gestrigen Freitag nahmen Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha in der Gartenanlage Edelweiss einen besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Gegen 17.00 Uhr hatte ein 45-Jähriger den gewaltsamen Einbruch in seine Gartenhütte festgestellt, aus der ein E-Bike im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet wurde. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zum noch unbekannten Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0101516/2026 entgegen. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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