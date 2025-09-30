Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Seniorin betrogen

Bückeburg (ots)

Eine 91jährige Seniorin ist am vergangenen Mittwoch gegen 19.00 Uhr das Opfer eines Betrügers geworden, der bei der stark sehbehinderten Bückeburgerin eigentlich eine defekte Toilette reparieren sollte.

Nachdem sich der Klempner ca. 15 Minuten in dem Badezimmer der Bückeburgerin aufgehalten hatte, verlangte dieser für die Neubestellung einer Toilette vorab 500 Euro. Dafür versprach der vermeintliche Klempner einen Zettel mit seinen Kontaktdaten zu hinterlassen; eine Rechnung sollte die Seniorin später erhalten.

Da die 91jährige auf Grund ihrer Seheinschränkung nicht ihre PIN in ein EC-Kartenlesegerät eingeben konnte, übernahm das der bislang unbekannte Handwerker, der neben den geforderten 500 Euro zwei weitere ungerechtfertigte Abbuchungen von jeweils 1.000 Euro für sich verbuchte.

Angehörige der Geschädigten stellten später fest, dass an der Toilette wahrscheinlich keine Arbeiten vorgenommen wurden. Ein Notizzettel mit den Kontaktdaten der Firma war nicht aufzufinden.

Von dem Betrüger ist lediglich bekannt, dass er ca. 20 Jahre alt sein soll, eine Körpergröße von 180cm und dunkle Haare hatte.

