Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Seniorin betrogen

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine 91jährige Seniorin ist am vergangenen Mittwoch gegen 19.00 Uhr das Opfer eines Betrügers geworden, der bei der stark sehbehinderten Bückeburgerin eigentlich eine defekte Toilette reparieren sollte.

Nachdem sich der Klempner ca. 15 Minuten in dem Badezimmer der Bückeburgerin aufgehalten hatte, verlangte dieser für die Neubestellung einer Toilette vorab 500 Euro. Dafür versprach der vermeintliche Klempner einen Zettel mit seinen Kontaktdaten zu hinterlassen; eine Rechnung sollte die Seniorin später erhalten.

Da die 91jährige auf Grund ihrer Seheinschränkung nicht ihre PIN in ein EC-Kartenlesegerät eingeben konnte, übernahm das der bislang unbekannte Handwerker, der neben den geforderten 500 Euro zwei weitere ungerechtfertigte Abbuchungen von jeweils 1.000 Euro für sich verbuchte.

Angehörige der Geschädigten stellten später fest, dass an der Toilette wahrscheinlich keine Arbeiten vorgenommen wurden. Ein Notizzettel mit den Kontaktdaten der Firma war nicht aufzufinden.

Von dem Betrüger ist lediglich bekannt, dass er ca. 20 Jahre alt sein soll, eine Körpergröße von 180cm und dunkle Haare hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.09.2025 – 13:05

    POL-NI: Portemonnaie aus Pkw gestohlen

    Obernkirchen (ots) - (ma) Einer 68jährigen Kundin eines Obernkirchener Einkaufsmarktes ist nach ihrem Einkauf auf dem Parkplatz an der Neumarktstraße das Portemonnaie aus ihrem unverschlossenen Pkw entwendet worden. Die Geschädigte legte am Samstag gegen 11.00 Uhr ihre Handtasche auf den Beifahrersitz, verstaute ihre Einkäufe im Kofferraum des Pkw und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück. Währenddessen ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:47

    POL-NI: Liveticker 110 am 1.10. - Ein Spätdienst zum live Miterleben

    Nienburg/Schaumburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 1.10, ein Datum das für einen "Liveticker 110" wie gemacht ist, berichtet die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg als eine von fünf Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Göttingen auf WhatsApp direkt aus ihrem Einsatzalltag. Bürgerinnen und Bürger erhalten so einen direkten Einblick in den Arbeitsalltag der ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:40

    POL-NI: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

    Nienburg (ots) - (Gav) In den frühen Morgenstunden des Montags, den 29.09.2025, kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:10 Uhr einen BMW-Fahrer in der Luise-Wyneken-Straße in Nienburg. Der 23-jährige Mann aus Twistringen stand unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin machte er mehrfach falsche ...

    mehr
