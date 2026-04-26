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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugenaufruf

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend gegen 20:10 Uhr hörte ein 72jähriger Fahrzeugbesitzer eines BMW einen lauten Knall in der Straße Am Schiebigen Berg in Gräfenroda.

Er begab sich nach draußen und stellte fest, dass eine Scheibe seines Pkw eingeschlagen wurde. Es wurde zwar nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0102135/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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