Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Air-Tag führt zu mutmaßlichem Diebesgut: Wem gehören diese Fahrräder?

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Neuss (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag, 19. April, wurde ein Elektrofahrrad aus einer Tiefgarage an der Rheydter Straße im Neusser Stadionviertel gestohlen.

Ein in dem Rad verbautes Ortungsgerät führte die Polizei des Rhein-Kreis Neuss zu einer Garage an der Gladbacher Straße. Dort wurden neben dem gestohlenen Rad zwölf weitere Fahrräder gefunden, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen ebenfalls um Diebesgut handeln könnte. Verdächtig ist der Nutzer der Garage, ein 53-jähriger Deutscher.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 sind nun auf der Suche nach den rechtmäßigen Besitzern der aufgefundenen Fahrräder.

Wer entsprechende Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Darüber hinaus erinnert die Polizei an die Möglichkeit, das eigene Fahrrad kostenlos codieren zu lassen. Dieser Service wird an allen Polizeiwachen und Bezirksdienststellen sowie auf vielen Veranstaltungen angeboten, mitzubringen ist jeweils ein Ausweis sowie ein Eigentumsnachweis. Bei der Codierung wird eine individuelle Kennnummer vergeben, die es leichter macht, das Fahrrad im Falle von Verlust oder Diebstahl dem rechtmäßigen Besitzer zuzuordnen.

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