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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneut Täter schlafend in Gartenlaube festgestellt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Morgen begab sich eine 58jährige Gartenbesitzerin in ihren Garten einer Kleingartenanlage im Arnstädter Mühlweg.

In ihrem Bett schlief ein 29jähriger Bulgare.

Dieser gelangte durch das angekippte Fenster schadenfrei in die Laube. Hier verzehrte er über die Nacht zwei Bier und blieb bis zum Morgen im Bett liegen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der amtsbekannte 29jährige erneut entlassen werden. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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