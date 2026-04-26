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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sechzehnjähriger "borgt" sich Auto vom Vater

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag staunten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau nicht schlecht, als sie einen Opel in der Ilmenauer Heinrich-Hertz-Straße kontrollierten. Am Steuer saß ein 16jähriger syrischer Junge. Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, "borgte" er sich das Auto seines Vaters ohne dessen Wissen für eine "Spritztour" durch Ilmenau.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Eltern informiert und der Opel wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Bei derartigen Verstößen erhält die zuständige Führerscheinstelle eine Mitteilung, welche in der Folge eine längerfristige Sperrung zur Fahrerlaubniserlangung verhängen kann. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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