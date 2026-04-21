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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einer Recyclingfirma - Nachtragsmeldung

Lustadt (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 20.04.2026; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6259122

Die Löscharbeiten auf dem Gelände der Recyclingfirma wurden in der Nacht zum Dienstag (21.04.22026), gegen 3 Uhr, beendet. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Halle der Recyclingfirma, in der Elektroschrott gelagert wurde, aus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Schadenshöhe beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. eine Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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