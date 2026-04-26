LPI-GTH: Wiesenbrand nach Lagerfeuer
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Ca. 50m² Wisenfläche brannten Samstagabend gegen 19.37 Uhr an der verlängerten Schubertstraße. Auslöser für den Brand war nach ersten Erkenntnissen ein nicht ordnungsgemäß überwachtes Lagerfeuer. Durch die BFW Gotha konnte das Feuer gelöscht werden. Hinweise zu den Betreibern des Feuers nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 0102100/2026 entgegen. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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