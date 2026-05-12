Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Vom Sekundenschlaf übermannt

Am Montag kam eine Autofahrerin bei Illerkirchberg von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Kurz vor 6.30 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem Ford von Wiblingen in Richtung Unterweiler unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der K 9907 ab und prallte gegen einen Masten. Durch den heftigen Aufprall brach der Telefonmast ab. Anschließend kam das Auto im Acker zum Stehen. Die Fahrerin hatte Glück und blieb wohl unverletzt. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnisse zufolge führte wohl ein Sekundenschlaf zu dem Unfall. Der Sachschaden am Ford Fiesta wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an dem Mast muss noch ermittelt werden.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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