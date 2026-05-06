Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heckscheibe beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Heckscheibe eines Autos in der Mannheimer Straße eingeschlagen. Der Besitzer des Opel Insignia hatte seinen Wagen am Montag gegen 18 Uhr in Höhe der Hausnummer 152 abgestellt. Als er am Dienstag um kurz nach sieben zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er die Beschädigung an der Heckscheibe. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |elz

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