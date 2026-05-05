Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Müllcontainer geht in Flammen auf

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag steckten Unbekannte einen Abfallcontainer im Asternweg in Brand. Gegen 4:40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll ein Verdächtiger brennende Gegenstände in den Müllbehälter geworfen haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Sie sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei den Beamten zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell