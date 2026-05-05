PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Müllcontainer geht in Flammen auf

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag steckten Unbekannte einen Abfallcontainer im Asternweg in Brand. Gegen 4:40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll ein Verdächtiger brennende Gegenstände in den Müllbehälter geworfen haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Sie sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei den Beamten zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 15:21

    POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt und stellt Diebesgut sicher

    Kaiserslautern (ots) - Ein 52-Jähriger ist am Montagvormittag mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife unterzog ihn am Adolph-Kolping-Platz einer Verkehrskontrolle. Hierbei zeigte er drogentypische Auffälligkeiten. Der Mann gab zu, Betäubungsmittel zu konsumieren, bei ihm wurden aber keine gefunden. Aufgrund seines Zustandes wurde ihm die ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 15:14

    POL-PDKL: Zeugen gesucht - Unbekannte fliehen von Unfallstelle

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 10 und 12 Uhr einen blauen KIA Picanto am Heck beschädigt. Die Verursacher entfernten sich von der Unfallstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Die Besitzerin des KIAs informierte die Polizei. Diese fragt nun, ob jemand ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 15:12

    POL-PDKL: Unbekannte werfen Autoscheibe ein: Wer kann Hinweise geben?

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Montagvormittag beschädigten Unbekannte einen Hyundai Staria in der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug war zwischen 9 und 13 Uhr dort abgestellt. In diesem Zeitraum machten sich die Täter offenbar an dem Wagen zu schaffen und brachten eine der Seitenscheiben zum Bersten. Einer ersten Schätzung zufolge liegt der Schaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren