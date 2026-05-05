Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt und stellt Diebesgut sicher

Kaiserslautern (ots)

Ein 52-Jähriger ist am Montagvormittag mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife unterzog ihn am Adolph-Kolping-Platz einer Verkehrskontrolle. Hierbei zeigte er drogentypische Auffälligkeiten. Der Mann gab zu, Betäubungsmittel zu konsumieren, bei ihm wurden aber keine gefunden. Aufgrund seines Zustandes wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Wie sich im Verlauf der Kontrolle herausstellte, war das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten stellten es sicher. Der 52-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts auf Diebstahl verantworten. |laa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell