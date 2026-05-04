Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Meterlanger Kratzer im Auto: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte an einem weißen Hyundai verursacht. Das Auto parkte vom 2. Mai, 21 Uhr, bis zum 3. Mai, 12.30 Uhr, in der Beethovenstraße. Offensichtlich wurde der Fahrzeuglack mit einem spitzen Gegenstand über eine Länge von etwa 1,60 Meter zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas bemerkt, gehört oder Verdächtiges gesehen? Informationen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |laa

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