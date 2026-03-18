POL-WAF: Ahlen. Brand in Bäckerei
Warendorf (ots)
Am Dienstagabend (17.3.2026, 23.30 Uhr) wurde ein Brand in einer Bäckerei in der Gemmericher Straße in Ahlen gemeldet. Kräfte der Feuerwehr Ahlen löschten das Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.
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