Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht - Unbekannte fliehen von Unfallstelle

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 10 und 12 Uhr einen blauen KIA Picanto am Heck beschädigt. Die Verursacher entfernten sich von der Unfallstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Die Besitzerin des KIAs informierte die Polizei. Diese fragt nun, ob jemand etwas bemerkt, gehört oder Verdächtiges gesehen hat. Informationen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |laa

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