Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 41-Jährigen auf der Bundesautobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, um 16:00 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei wurden auch die Personalien eines 41-jährigen Ukrainers in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte durch die Staatsanwaltschaft Kempten gesucht wird. Zudem hatte der Ukrainer noch ein Klemmverschlussstütchen mit 2,4 Gramm Marihuana in seinem Rucksack dabei. Da der Verurteilte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro nicht bezahlen konnte, brachte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kleve zur Verbüßung der 60-tägigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kleve.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

