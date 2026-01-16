PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Streit mit Lieferdienst eskaliert

Jena (ots)

Ein 18-Jähriger hat am Donnerstagmorgen Pakete in der Jenaer Innenstadt ausgeliefert, dazu suchte er die Adressen und befuhr langsam die jeweiligen Straßen. Er hielt dabei auch mehrfach an. Einem mit seinem Auto dahinter fahrenden 47-Jährigen, missfiel dies und er sprach den jungen Mann an. Es entwickelte sich ein Streit in der sich die beiden gegenseitig beleidigten. Die Streitigkeit gipfelte in einer Prügelei. Beide Personen verletzten sich. Mehrere Zeugen verständigten die Polizei. Diese und hinzugezogene Rettungskräfte schlichteten zwischen den beiden Personen. Der 47-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

