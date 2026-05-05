Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte werfen Autoscheibe ein: Wer kann Hinweise geben?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagvormittag beschädigten Unbekannte einen Hyundai Staria in der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug war zwischen 9 und 13 Uhr dort abgestellt. In diesem Zeitraum machten sich die Täter offenbar an dem Wagen zu schaffen und brachten eine der Seitenscheiben zum Bersten. Einer ersten Schätzung zufolge liegt der Schaden bei mindestens 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter 0631 369-14199 entgegengenommen. |kle

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