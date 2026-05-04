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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf Auto geklettert: Unbekannte verursachen mehrere hundert Euro Schaden

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag beschädigten Unbekannte einen abgestellten Mazda in der Alex-Müller-Straße. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Der silberne Wagen war zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz nahe einer Schrebergartenanlage geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw bemerkte der Besitzer Schuhabdrücke auf dem Auto und eine Delle im Fahrzeugdach. Offenbar kletterten die Täter während seiner Abwesenheit auf den Mazda.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0631 369-14199 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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