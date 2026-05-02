Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendliche entzieht sich Polizeikontrolle mit E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte eine 15-jährige Fahrerin eines E-Scooters in Kaiserslautern festgestellt werden. Die Jugendliche befuhr zunächst die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, wendete jedoch beim Erblicken eines Streifenwagens und setzte ihre Fahrt in Richtung Barbarossastraße fort. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Fahrerin wurde daraufhin mittels Außenlautsprecher zum Anhalten aufgefordert, ignorierte jedoch die Anweisung, wendete erneut und setzte ihre Fahrt wieder in Richtung Hauptbahnhof fort. Zudem erhöhte sie die Lautstärke einer mitgeführten Lautsprecherbox deutlich. Im Bereich des Hauptbahnhofs stieg die Jugendliche schließlich vom E-Scooter ab und flüchtete zu Fuß in Richtung einer Bankfiliale. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten die 15-Jährige kurz darauf einholen und festhalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein gültiger Versicherungsnachweis für den E-Scooter aufgefunden. Nach Rücksprache mit der Mutter der Jugendlichen wurde ein erzieherisches Gespräch geführt. Im Anschluss wurde die 15-Jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Nach derzeitigem Stand lag kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vor. Die Jugendliche gab an, aus Angst vor der polizeilichen Kontrolle geflüchtet zu sein. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde aufgenommen. |pvd

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